    Firenze, quasi 4.700 minori vivono in aree fragili: cresce il rischio dispersione scolastica

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    Firenze, quasi 4.700 minori vivono in aree fragili: cresce il rischio dispersione scolastica
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    A Firenze cresce il divario educativo tra i quartieri della città. Nelle aree più fragili il rischio di dispersione scolastica riguarda oltre uno studente su cinque alle medie, mentre tra i giovani tra i 15 e i 29 anni un ragazzo su quattro non studia e non lavora. Un quadro che, secondo Save the Children, riflette disuguaglianze sempre più profonde, anche nel cuore del centro storico fiorentino.