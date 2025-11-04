www.controradio.it Firenze: pannelli fotovoltaici sui tetti dei depositi ATAF Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:08 Share Share Link Embed

Firenze: pannelli fotovoltaici sui tetti dei depositi ATAF. Arriva il via libera dall’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, mentre l’azienda di TP ha già dato l’incarico per una valutazione tecnico-economica dell’opera. Lievitano, invece, le polemiche sui lavori in corso presso l’ex ospedale San Militare San Gallo destinato a un resort di lusso, la paura è di avere nuovi casi in salsa “cubo nero”. Ma l’assessora Caterina Biti assicura: “Il recupero deciso nel 2022 e l’iter è seguito dalla Soprintendenza”.