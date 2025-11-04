www.controradio.it Festival: Komorebi, dove la danza dialoga con la vita reale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Komorebi, progetto di Stazione Utopia per Autunno Fiorentino 2025 del Comune di Firenze, è una rassegna diffusa nei cinque quartieri della città che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale. Il programma, che si è avviato lo scorso 11 ottobre prosegue sino al 29 novembre

«KOMOREBI nasce dal desiderio di creare uno spazio di attraversamento, un luogo in cui la danza possa dialogare con la vita reale, con i paesaggi della città e con le persone che la abitano. Non è un festival, ma una rassegna che respira con il territorio, un percorso di esperienze che si intrecciano tra arte, comunità e patrimonio. Il nome KOMOREBI, in giapponese indica la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi. È un’immagine che ci accompagna da tempo, perché parla di un modo di vedere: evoca la luce che non abbaglia, ma rivela. È la luce che attraversa, che passa tra le cose e le persone, e che restituisce attenzione ai gesti quotidiani, alle presenze silenziose, alle relazioni che abitano i luoghi” dice Saverio Cona Presidente e Direttore artistico Stazione Utopia

LO ABBIAMO INTERVISTATO

CALENDARIO

OTTOBRE

SAB 11 ottobre, ore 11:00 | Villa Medicea La Petraia (Q5)

Petraia e la passione per l’esotico

nell’ambito del progetto “Amir – Alleanze, musei, incontri e relazioni”

DOM 19 ottobre, ore 11:00 | Giardino della Villa Medicea di Castello (Q5)

SENSI – visita sensoriale per persone cieche e ipovedenti

a cura di Barbara Fedeli

DOM 19 ottobre, ore 15:00 | Giardino di Villa Medicea di Castello (Q5)

Lo zoo di pietra: la grotta degli animali e il suo giardino

a cura di Sidonia Triggiano

VEN 31 ottobre, ore 15:00 | RSA Il Gignoro (Q2)

SPICCHIO – Ritmo, danza, inclusione

Laboratorio a cura di Niccolò Poggini e Beatrice Ciattini

NOVEMBRE

Novembre (date da definire) | Carcere di Sollicciano – Sezione femminile (Q4)

Corpo, percezione e apprendimento

Laboratorio Metodo Feldenkrais® a cura di Luisa Cortesi

MAR 11 novembre, ore 21:00 | PARC Performing Arts Research Centre (Q1)

Vittorio Pagani

SUPERSTELLA



MER 12 novembre, ore 19:00 | Rari Bistrò (Q3)

Jennifer Lavinia Rosati / The Gate Florence Dance Urban School

NEXT PLEASE! (Beta version)

VEN 14 novembre, ore 21:00 | PARC Performing Arts Research Centre (Q1)

CCN / ATERBALLETTO / Nicolas Ballario

VISIONI DEL CORPO. MAURIZIO CATTELAN

SAB 22 novembre, ore 21:00 | Teatro Cantiere Florida (Q4)

Camilla Guarino / Giulia Campolmi / Versiliadanza

PASO DOBLE

DOM 23 novembre, ore 18:00 | Combo Social Club (Q2)

STRANGE LITTLE GIRLS

GOOD VIBES ONLY (Beta Test) – di e con Francesca Santamaria

BUTTERFLY – di e con Midori Watanabe

FIREWORK FRAME _primo studio – di Nanouk

SAB 29 novembre, ore 19:00 | Villa Medicea La Petraia (Q5)

Società di Danza Firenze

BALLO LORENESE

Komorebi è un progetto di Stazione Utopia, realizzato con il contributo di Comune di Firenze / Autunno Fiorentino 2025, con il sostegno di MiC Direzione generale spettacolo e in collaborazione con Ville e Residenze Monumentali Fiorentine del MiC, CCN/Aterballetto, RSA Il Gignoro, PARC Performing Arts Research Centre, Rari Bistrò, Combo Social Club, Società di Danza Firenze, The Gate Florence Dance Urban School.

Nel corso dell’iniziativa verranno raccolti fondi da destinare al progetto Emergency per Gaza.

