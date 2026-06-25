www.controradio.it Firenze, "Le Mani della Pace" del Mandela Forum a Michelangelo Pistoletto nel giorno del suo 93esimo compleanno Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Nel giorno del suo 93esimo compleanno, Michelangelo Pistoletto ha ricevuto una copia in terracotta dell’Impruneta delle “Mani della Pace” davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela all’ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. Un momento di grande valenza simbolica che si è tenuto nell’ambito dell’incontro “Michelangelo Pistoletto: vedere l’invisibile”, all’interno della rassegna Animae Loci – Generare futuro, promossa dall’ass. La Nottola di Minerva con il contributo della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Nelson Mandela Forum e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Le Mani della Pace sono il simbolo del Nelson Mandela Forum.