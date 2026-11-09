Firenze, l’assalto (inedito) della destra all’Opera del Duomo

Il Ministero degli interni prova a dare l’assalto alla governance dell’Opera del Duomo di Firenze proponendo come membro del Cda e possibile Presidente la figura di Paolo Bambagioni, leader dell’opposizione a Firenze. Scatenando così un caso politico inedito.

Non era mai accaduto prima. Ovvero che il Ministero degli Interni provasse a scalare la governance dell’Opera del Duomo di Firenze, rompendo vecchie consuetudini ed delicati equilibri. L’Opera di Santa Maria del Fiore – comunemente nota come Opera del Duomo – è l’istituzione laica e secolare custode del cuore monumentale di Firenze, dal Duomo al museo ad un patrimonio artistico inestimabile. Ora il Ministero guidato da Piantedosi nomina per statuto 5 dei 7 membri del Consiglio di Amministrazione. E normalmente lo fa attraverso un complesso negoziato con i desiderata della Curia. Di certo ha sempre – il Ministero – evitato di generare contrapposizioni frontali o di provare ad imporre figure politiche, molto caratterizzate e fortemente schierate. Ma lo stile del Ministro Piantedosi è diverso, e così ne è nato uno scontro di poteri ed anche istituzionale senza precedenti. La figura proposta dal Ministro come membro del Cda e possibile Presidente è quella di Paolo Bambagioni, che di fatto guida l’opposizione di Centro destra in Palazzo Vecchio. Dall’Arcivescovado al Comune la temperatura è altissima, mentre il Pd ha annunciato che presenterà un’interrogazione in Parlamento. Addio dunque alle alte figure provenienti dall’Accademia o comunque rigorosamente super partes. La furia pigliatutto del centro destra – vedi il caso Anac – non accenna a placarsi.