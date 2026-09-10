    Firenze Fiera, il Consiglio regionale riconferma Becattini

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    Firenze Fiera, il Consiglio regionale riconferma Becattini
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    FIRENZE. Il Consiglio regionale della Toscana ha designato i componenti del cda di Firenze Fiera spa, candidando Lorenzo Becattini alla presidenza per il terzo mandato consecutivo.