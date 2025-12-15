www.controradio.it Firenze e gli anni ‘80 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:00 Share Share Link Embed

STORIA MEMORIA MITOLOGIE una rilettura. Due seminari per raccontare Firenze tra conflitti e trasformazioni. L’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il patrocinio dell’Università degli studi di Firenze promuove due seminari su Firenze negli anni ’80. Martedì 16 dicembre 2025 e venerdì 16 gennaio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia in via Laura 48 (III piano). Dal concerto di Patti Smith alla rivolta dei tifosi per l’addio di Baggio alla Fiorentina, dalla vertenza Fiat all’assassinio di Lando Conti i temi trattati. Roberto Bianchi è docente di Storia contemporanea Unifi e membro del comitato scientifico del convegno.

Ne parliamo con Roberto Bianchi.