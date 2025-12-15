www.controradio.it Difendere l'istruzione dalla militarizzazione e dalle sirene dell’industria bellica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:10 Share Share Link Embed

Il 17 dicembre fa tappa a Firenze la campagna nazionale “La Conoscenza non marcia”. Un nutrito gruppo di docenti universitari, ricercatori e ricercatrici precari/e, associazioni sindacali dei lavoratori della scuola, gruppi studenteschi e realtà della società civile fiorentina promuove un dibattito aperto alla cittadinanza per discutere delle azioni da mettere in campo per difendere università, ricerca e formazione scolastica dalle sempre più frequenti intrusioni da parte dell’industria privata degli armamenti e dai programmi di arruolamento dell’Esercito. L’incontro si terrà mercoledì 17 dicembre a partire dalle ore 17:00 presso l’Aula Magna del plesso Brunelleschi dell’Università di Firenze, in Piazza Brunelleschi.

Ai nostri microfoni Francesco Zanotelli, professore associato per il settore scientifico MDEA-01 presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali