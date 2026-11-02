Offrire un sostegno concreto alle famiglie durante la pausa natalizia delle scuole, garantendo ai bambini occasioni di socialità e attività educative anche durante le festività. È l’obiettivo dell’iniziativa presentata dall’assessora all’Educazione del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. Sul progetto Palazzo Vecchio stanzia 100mila euro per finanziare i centri invernali gratuiti, che saranno organizzati dagli istituti comprensivi cittadini dal 28 dicembre al 5 gennaio.
Firenze, centri invernali gratuiti per bambini a Natale: 100mila euro dal Comune, come partecipare
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