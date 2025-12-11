www.controradio.it Firenze, ambiente: intelligenza digitale e app per cambiare il modo di gestire i rifiuti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

Intelligenza artificiali, data control, app: Firenze entra in una fase “avanzata della digitalizzazione dei servizi ambientali”, con servizi sempre più performanti: il tempo medio di intervento sulle segnalazioni di rifiuti abbandonati si è ridotto a 2,6 ore rispetto al precedente standard di tre giorni, la rete di quasi 9.000 cassonetti digitali sta generando un patrimonio di dati che permetterà nei prossimi mesi di ottimizzare gli svuotamenti, programmare i percorsi dei veicoli e migliorare l’efficienza della raccolta stradale”.

La ‘control room’, sala di controllo, che opera 24 ore su 24, ha una percentuale del 91,74% di interventi di recupero conclusi entro tre ore nel centro storico e sei ore nel resto della città.

I dati e le strategie della digitalizzazione sono stati presentati oggi in conferenza stampa. Abbiamo raccolto le voci di Lorenzo Perra e di Alberto Irace, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Alia plures