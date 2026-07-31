www.controradio.it Firenze, accordo Regione Comune per strada Ogr-Indiano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Dall’area ex Ogr all’Indiano: prende forma il progetto della nuova strada Pistoiese-Rosselli, destinata ad affiancare la linea 4.1 della tramvia. Comune e Regione Toscana hanno raggiunto l’accordo sul primo lotto dell’opera. La Regione investirà 34 milioni di euro per i primi due lotti, mentre altri 30 milioni saranno a carico del Comune ed RFI per completare il collegamento fino al viadotto. Un intervento strategico per le istituzioni, ma che continua a suscitare perplessità tra i residenti della zona Leopolda.