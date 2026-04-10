www.controradio.it Firenze: 45enne ferito da tre minorenni mentre si trovava in auto insieme al figlio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

I fatti si sono svolti ieri pomeriggio a Firenze: un uomo di circa 45 anni è stato aggredito e ferito mentre si trovava in auto insieme al figlio di dieci anni, dopo un diverbio. Autori del gesto tre minorenni.

Un altro episodio che riporta al centro delle cronache l’allarme sicurezza, collegato in questo caso al fenomeno più volte denunciato anche dalla Fondazione Caponnetto ai nostri microfoni, ovvero quello delle baby gang. Come dicevi teatro dei fatti questa volta è stato il quartiere dell’Isolotto poco dopo le 15 in piazza dei Tigli. La ricostruzione, secondo quanto appurato grazie a svariati testimoni, sarebbe la seguente: tutto sarebbe nato da un diverbio tra l’uomo, circa 45 anni, di origine albanese, che stava viaggiando in macchina con il figlio di circa dieci anni, e tre ragazzini descritti come nordafricani sui 17-18 anni, che avrebbero improvvisamente attraversato la strada di corsa. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti: i tre avrebbero colpito l’uomo con una catena e lo avrebbero ferito con un’arma da taglio, lasciandolo a terra sanguinante prima di darsi alla fuga.

Determinante è stato l’intervento immediato di alcuni commercianti della zona e di clienti di un bar affacciato sulla piazza, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato preso in cura dal 118 e trasportato in pronto soccorso, mentre la polizia, intervenuta sul posto, sta indagando per risalire ai tre giovani, che sarebbero stati ripresi anche in un video già circolato sui social.

La baby gang è probabilmente la stessa che poco prima avrebbe compiuto un’estorsione ai danni di una coppia di giovanissimi di 15 e 16 anni.