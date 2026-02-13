Chiunque potrà recarsi nella propria farmacia e ‘regalare’ un farmaco a chi ne ha bisogno e non può permetterselo. Sono oltre 500mila infatti gli italiani in condizioni di povertà sanitaria. Persone cioé che hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Rispetto alle 463.176 del 2024, c’è stato un aumento dell’8,4%.
Fino a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione della settimana del banco farmaceutico
Sono 6mila le farmacie che aderiscono in tutta Italia. 36 sul territorio fiorentino. Da sottolineare che anche i farmacisti contribuiscono, destinando al Banco il loro potenziale guadagno
Nell’audio l’assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu e il presidente della fondazione banco farmaceutico Sergio Dainotti