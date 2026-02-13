    Fino a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione della settimana del banco farmaceutico

    Banco Farmaceutico
    Fino a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione della settimana del banco farmaceutico
    Chiunque potrà recarsi nella propria farmacia e ‘regalare’ un farmaco a chi ne ha bisogno e non può permetterselo. Sono oltre 500mila infatti gli italiani  in condizioni di povertà sanitaria. Persone cioé che hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Rispetto alle 463.176 del 2024, c’è stato un aumento dell’8,4%.   

    Sono 6mila le farmacie che aderiscono in tutta Italia. 36 sul territorio fiorentino.  Da sottolineare che anche i  farmacisti contribuiscono, destinando al Banco il  loro potenziale guadagno
     
    Nell’audio l’assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu e il presidente della fondazione  banco farmaceutico Sergio Dainotti