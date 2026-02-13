www.controradio.it Fino a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione della settimana del banco farmaceutico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Chiunque potrà recarsi nella propria farmacia e ‘regalare’ un farmaco a chi ne ha bisogno e non può permetterselo. Sono oltre 500mila infatti gli italiani in condizioni di povertà sanitaria. Persone cioé che hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Rispetto alle 463.176 del 2024, c’è stato un aumento dell’8,4%.

Sono 6mila le farmacie che aderiscono in tutta Italia. 36 sul territorio fiorentino. Da sottolineare che anche i farmacisti contribuiscono, destinando al Banco il loro potenziale guadagno