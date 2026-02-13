EMANUELE PARRINI 5TET “ANIMAL FARM” per Pinocchio Jazz

EMANUELE PARRINI violino/PIERO BITTOLO BON flauti, sax baritono/DOMENICO CALIRI
chitarra/GIOVANNI MAIER contrabbasso/ANDREA MELANI batteria
Con Animal Farm Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca
musicale e riflessione politica. Ispirato all’omonimo romanzo di George Orwell, il lavoro si
delinea come una suite aperta, in cui la dimensione narrativa si trasforma in riflessione
musicale sul potere e sulle sue dinamiche. La musica, radicata nel linguaggio del jazz
contemporaneo e di ricerca, si nutre di riferimenti al blues e alle tradizioni popolari,
mescolando strutture definite e momenti liberi, dando vita a un flusso espressivo cangiante
dove sonorità spigolose, talvolta oscure, sono attraversate da improvvisi slanci lirici e da
tensioni collettive. Il quintetto – con Piero Bittolo Bon a flauti e sax baritono, Domenico Caliri alla chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria – amplia la
tavolozza timbrica attorno al violino di Parrini, dando vita a un dialogo serrato e dinamico.
Pubblicato nel 2025 da Felmay Records, Animal Farm si inserisce coerentemente nel
percorso dell’artista, confermandone la vocazione a trasformare l’improvvisazione in uno
spazio di consapevolezza estetica e civile.
