EMANUELE PARRINI 5TET “ANIMAL FARM” per Pinocchio Jazz

    EMANUELE PARRINI violino/PIERO BITTOLO BON flauti, sax baritono/DOMENICO CALIRI
    chitarra/GIOVANNI MAIER contrabbasso/ANDREA MELANI batteria

    Con Animal Farm Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca
    musicale e riflessione politica. Ispirato all’omonimo romanzo di George Orwell, il lavoro si
    delinea come una suite aperta, in cui la dimensione narrativa si trasforma in riflessione
    musicale sul potere e sulle sue dinamiche. La musica, radicata nel linguaggio del jazz
    contemporaneo e di ricerca, si nutre di riferimenti al blues e alle tradizioni popolari,
    mescolando strutture definite e momenti liberi, dando vita a un flusso espressivo cangiante
    dove sonorità spigolose, talvolta oscure, sono attraversate da improvvisi slanci lirici e da
    tensioni collettive. Il quintetto – con Piero Bittolo Bon a flauti e sax baritono, Domenico Caliri alla chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria – amplia la
    tavolozza timbrica attorno al violino di Parrini, dando vita a un dialogo serrato e dinamico.
    Pubblicato nel 2025 da Felmay Records, Animal Farm si inserisce coerentemente nel
    percorso dell’artista, confermandone la vocazione a trasformare l’improvvisazione in uno
    spazio di consapevolezza estetica e civile.
    Apertura ore 21.00
    Inizio concerti ore 21.30
    Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP
    Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€
    Ingresso gratuito under 25