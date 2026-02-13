www.controradio.it EMANUELE PARRINI 5TET “ANIMAL FARM” per Pinocchio Jazz Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:29 Share Share Link Embed

EMANUELE PARRINI violino/PIERO BITTOLO BON flauti, sax baritono/DOMENICO CALIRI

chitarra/GIOVANNI MAIER contrabbasso/ANDREA MELANI batteria

Con Animal Farm Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca

musicale e riflessione politica. Ispirato all’omonimo romanzo di George Orwell, il lavoro si

delinea come una suite aperta, in cui la dimensione narrativa si trasforma in riflessione

musicale sul potere e sulle sue dinamiche. La musica, radicata nel linguaggio del jazz

contemporaneo e di ricerca, si nutre di riferimenti al blues e alle tradizioni popolari,

mescolando strutture definite e momenti liberi, dando vita a un flusso espressivo cangiante

dove sonorità spigolose, talvolta oscure, sono attraversate da improvvisi slanci lirici e da

tensioni collettive. Il quintetto – con Piero Bittolo Bon a flauti e sax baritono, Domenico Caliri alla chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria – amplia la

tavolozza timbrica attorno al violino di Parrini, dando vita a un dialogo serrato e dinamico.

Pubblicato nel 2025 da Felmay Records, Animal Farm si inserisce coerentemente nel

percorso dell’artista, confermandone la vocazione a trasformare l’improvvisazione in uno

spazio di consapevolezza estetica e civile.

Apertura ore 21.00

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP

Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€

Ingresso gratuito under 25