Fine vita: voto, dibattito, futuro di una legge e di un diritto

Cosa succederà, in Toscana, alla legge sul suicidio assistito, la cui discussione è teoricamente prevista in Consiglio regionale fra il 10 e l’11 febbraio. Ieri riunione dei capigruppo per definire i lavori dell’aula. E, sul tavolo, due diverse ipotesi di rinvio. La prima è legata all’istanza di richiesta di un parere preventivo al Collegio regionale di garanzia statutaria presentata dal capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. Ma un ulteriore incentivo a posticipare il voto arriverà anche da Italia Viva.

Ai nostri microfoni Felicetta Maltese, attivista dell’associazione Luca Coscioni.