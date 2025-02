www.controradio.it Anticipazione podcast - Viaggio nei rioni fiorentini: Sant'Ambrigio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:21 Share Share Link Embed

Inizia con questa puntata di Cosa è successo il viaggio di Controradio nei rioni fiorentini. Si parte da Sant’Ambrogio, con la sua storia e le sue storie, le voci del quartiere, le criticità e le speranze per il futuro. Il Podcast di Controradio “Cosa è successo?” è ascoltabile il sabato alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle frequenze di Controradio (93.6, 98.9, DAB+), in streaming su controradio.it, sulla App CONTRORADIO e su SPOTIFY.