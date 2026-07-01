www.controradio.it Festival au Désert 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:12 Share Share Link Embed

Venerdì 3, Mercoledì 8 e Giovedì 9 luglio 2026 nel cuore del Parco delle Cascine, tra gli spazi di PARC Performing Arts Research Centre e Ultravox Firenze, nel suggestivo contesto del Prato della Tinaia.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione si distinguono artisti capaci di rappresentare la ricchezza e la varietà dei linguaggi musicali contemporanei.

IL PROGRAMMA

VEN 3 LUGLIO

PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze

h 19:00 – ingresso gratuito

– Proiezione del documentario “Ressacs, une histoire tuareg” di Intagrist El Ansari, dedicato alla cultura e alla musica tuareg (in francese sottotitolato in inglese)

– A seguire, incontro “Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia” con Marta Amico. Coordina Raffaele Palumbo

MER 8 LUGLIO

PARC Bistrò · Piazzale delle Cascine · Firenze

h 19:00 – ingresso libero

– “Da Azalai a Desertica, dal Mali all’Algeria”, il musicista e viaggiatore Carlo Maver intervistato da Raffaele Palumbo

PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze

h 21:30 – ingresso 5 euro

– “Mali Blues” in concerto con DIMITRI GRECHI ESPINOZA, GABRIO BALDACCI, ANDREA BENINATI e MAMAH DIABATÉ (Mali), voce e ngonì

GIO 9 LUGLIO

Ultravox · Prato della Tinaia · Firenze

h 21:30 – ingresso libero

ALESSIO BONDÌ

KADER TARHANINE (Mali)

SAVĀNA FUNK