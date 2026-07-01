Festival au Désert 2026

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Venerdì 3, Mercoledì 8 e Giovedì 9 luglio 2026 nel cuore del Parco delle Cascine, tra gli spazi di PARC Performing Arts Research Centre e Ultravox Firenze, nel suggestivo contesto del Prato della Tinaia.
Tra i protagonisti di questa nuova edizione si distinguono artisti capaci di rappresentare la ricchezza e la varietà dei linguaggi musicali contemporanei.
IL PROGRAMMA
VEN 3 LUGLIO
PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze
h 19:00 – ingresso gratuito
– Proiezione del documentario “Ressacs, une histoire tuareg” di Intagrist El Ansari, dedicato alla cultura e alla musica tuareg (in francese sottotitolato in inglese)
– A seguire, incontro “Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia” con Marta Amico. Coordina Raffaele Palumbo
h 19:00 – ingresso gratuito
– Proiezione del documentario “Ressacs, une histoire tuareg” di Intagrist El Ansari, dedicato alla cultura e alla musica tuareg (in francese sottotitolato in inglese)
– A seguire, incontro “Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia” con Marta Amico. Coordina Raffaele Palumbo
MER 8 LUGLIO
PARC Bistrò · Piazzale delle Cascine · Firenze
h 19:00 – ingresso libero
– “Da Azalai a Desertica, dal Mali all’Algeria”, il musicista e viaggiatore Carlo Maver intervistato da Raffaele Palumbo
h 19:00 – ingresso libero
– “Da Azalai a Desertica, dal Mali all’Algeria”, il musicista e viaggiatore Carlo Maver intervistato da Raffaele Palumbo
PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze
h 21:30 – ingresso 5 euro
– “Mali Blues” in concerto con DIMITRI GRECHI ESPINOZA, GABRIO BALDACCI, ANDREA BENINATI e MAMAH DIABATÉ (Mali), voce e ngonì
h 21:30 – ingresso 5 euro
– “Mali Blues” in concerto con DIMITRI GRECHI ESPINOZA, GABRIO BALDACCI, ANDREA BENINATI e MAMAH DIABATÉ (Mali), voce e ngonì
GIO 9 LUGLIO
Ultravox · Prato della Tinaia · Firenze
h 21:30 – ingresso libero
ALESSIO BONDÌ
KADER TARHANINE (Mali)
SAVĀNA FUNK
Ultravox · Prato della Tinaia · Firenze
h 21:30 – ingresso libero
ALESSIO BONDÌ
KADER TARHANINE (Mali)
SAVĀNA FUNK