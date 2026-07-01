    Festival au Désert 2026

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    Festival au Désert 2026
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    Venerdì 3, Mercoledì 8 e Giovedì 9 luglio 2026 nel cuore del Parco delle Cascine, tra gli spazi di PARC Performing Arts Research Centre e Ultravox Firenze, nel suggestivo contesto del Prato della Tinaia.
    Tra i protagonisti di questa nuova edizione si distinguono artisti capaci di rappresentare la ricchezza e la varietà dei linguaggi musicali contemporanei.

    IL PROGRAMMA
    VEN 3 LUGLIO
    PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze
    h 19:00 – ingresso gratuito
    – Proiezione del documentario “Ressacs, une histoire tuareg” di Intagrist El Ansari, dedicato alla cultura e alla musica tuareg (in francese sottotitolato in inglese)
    – A seguire, incontro “Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia” con Marta Amico. Coordina Raffaele Palumbo
    MER 8 LUGLIO
    PARC Bistrò · Piazzale delle Cascine · Firenze
    h 19:00 – ingresso libero
    – “Da Azalai a Desertica, dal Mali all’Algeria”, il musicista e viaggiatore Carlo Maver intervistato da Raffaele Palumbo
    PARC Performing Arts Research Centre · Piazzale delle Cascine · Firenze
    h 21:30 – ingresso 5 euro
    – “Mali Blues” in concerto con DIMITRI GRECHI ESPINOZA, GABRIO BALDACCI, ANDREA BENINATI e MAMAH DIABATÉ (Mali), voce e ngonì
    GIO 9 LUGLIO
    Ultravox · Prato della Tinaia · Firenze
    h 21:30 – ingresso libero
    ALESSIO BONDÌ
    KADER TARHANINE (Mali)
    SAVĀNA FUNK