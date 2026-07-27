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Ex Cisam (Pisa): tra bonifica, fondi e base militare. Gli ultimi sviluppi
“I fondi per ripulire il sito dell’ex reattore nucleare di San Piero, spento dal 1980 dopo anni di attività sotto la sigla CAMEN, c’erano già. Non si tratta di risorse legate al progetto della nuova base militare, né tantomeno di “concessioni” fatte al territorio”.
Diritti in Comune: “I fondi per la bonifica del reattore ‘Galileo Galilei’ esistono da oltre vent’anni e non c’entrano nulla con la nuova base militare. Sul futuro dell’area CISAM si svela l’ennesima bufala sulle compensazioni”.
Fausto Pascali Una città in Comune