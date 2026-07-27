Edward e Annamaria: un amore oltre l’età, la malattia e i chilometri per ritrovarsi

C’è una storia che parla di amore, cura e presenza quotidiana, ben oltre la malattia e il trascorrere del tempo. È quella di Edward, 88 anni, di origini inglesi, che ogni giorno percorre a piedi cinque chilometri per raggiungere la Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio, dove da alcuni mesi vive la moglie Annamaria, colpita da un grave decadimento cognitivo. Sessantacinque anni di vita insieme, e anche se lei non riesce più a parlare, lui continua a starle accanto tenendole la mano, cantandole canzoni popolari toscane, e trasformando ogni visita in un momento di relazione. Una presenza che gli operatori della struttura considerano parte integrante del percorso di cura. La Mimosa è gestita dal Consorzio Zenit, realtà toscana che opera nei servizi socio-sanitari e assistenziali e che vede nei legami affettivi un elemento fondamentale del benessere delle persone fragili. Una storia che racconta come, anche dentro una Rsa, l’umanità e gli affetti possano fare la differenza.