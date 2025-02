www.controradio.it Donne e scienza: arriva il Global Woman Breakfast Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:31 Share Share Link Embed



Edizione fiorentina della Global Woman Breakfast 2025, iniziativa promossa da IUPAC (https://iupac.org/gwb/), che quest’anno si terrà in contemporanea con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e verterà sul tema “Accelerating Equity in Science”. L’evento si tiene in contemporanea mondiale l’11 febbraio 2025 e l’edizione fiorentina si svolgerà dalle 09.30 alle 12.30 circa presso l’aula D4 del Plesso Enrica Calabresi (edificio R1) in via Edoardo Detti 5 a Sesto Fiorentino.



Intervista alla dott.ssa Irene Costantini ricercatrice a tempo determinato Unifi – dipartimento Biologia, affiliata al LENS (Laboratorio di Spettroscopie non Lineari) e facente parte del comitato organizzatore