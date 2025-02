www.controradio.it Cinema Incontri: Sonia Bergamesco al Centro Pecci di Prato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:14 Share Share Link Embed

Mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30

Talk con la regista Sonia Bergamasco a cura di Caterina Pagnini (Univ. di Firenze), a seguire proiezione del film Duse, The Greatest (Italia, 2024; 93′)

La partecipazione all’evento è consentita con l’acquisto del biglietto del Cinema.

A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco ci accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori. Come può una donna di cui rimangono unicamente un film muto e qualche foto e ritratto, essere ancora così influente? La Divina oltre il mito.

Eleonora Duse (1858-1924) aveva compreso molto bene le potenzialità del cinema e ne diffidava: le uniche immagini in movimento che rimangono di lei sono quelle del film Cenere di Febo Mari, tratto da Grazia Deledda. Ma la memoria della sua arte teatrale è stata tramandata per diverse generazioni, e Bergamasco ne cattura gli ultimi bagliori.

