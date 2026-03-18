www.controradio.it Donato al Meyer un piano operatorio all’avanguardia per l’Ortopedia pediatrica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti. A donare al Meyer l’apparecchiatura, del valore di 150mila euro, sono la Fondazione Fiorenzo Fratini onlus, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Meyer. La consegna è avvenuta questa mattina.

Sentiamo il professor Giovanni Beltrami, responsabile della Soc Ortopedia e traumatologia pediatrica dell’AOU Meyer Irccs, e Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cr Firenze