Donato al Meyer un piano operatorio all’avanguardia per l’Ortopedia pediatrica

Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti. A donare al Meyer l’apparecchiatura, del valore di 150mila euro, sono la Fondazione Fiorenzo Fratini onlus, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Meyer. La consegna è avvenuta questa mattina.
Sentiamo il professor Giovanni Beltrami, responsabile della Soc Ortopedia e traumatologia pediatrica dell’AOU Meyer Irccs, e Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cr Firenze