www.controradio.it Dillo a Controradio - ultima puntata di stagione 17 giugno 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:16:37 Share Share Link Embed

Dillo a Controradio – ultima puntata di stagione 17 giugno 2026

Puntate riascoltabili su https://www.controradio.it/ dillo-a-controradio/ –Tramvia Bagno a Ripoli, il sindaco chiede ai cittadini di ripensare insieme le linee degli autobus Con il nuovo video-aggiornamento dai cantieri della linea tramviaria 3.2.1 che collegherà piazza della Libertà al capolinea di via Granacci a Bagno a Ripoli, il sindaco Francesco Pignotti chiama a raccolta i cittadini per ripensare insieme le tratte su gomma che collegheranno tutte le frazioni alla tramvia non appena questa entrerà in esercizio. Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli

Firenze, Voci dal Gasometro: “Ancora criticità nell’area di Santa Rosa”

“Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato il ritorno di situazioni che avevano già caratterizzato la scorsa estate nell’area di Santa Rosa, con gruppi di persone che stazionano stabilmente sulle panchine e nelle aree verdi, consumando alcolici e creando condizioni percepite come poco decorose e poco accoglienti da parte di famiglie, anziani e frequentatori abituali del parco”. A dirlo è la community Voci dal Gasometro, che continua il confronto con istituzioni, associazioni e realtà del territorio per valorizzare l’area del Gasometro attraverso nuove attività sociali, culturali e ricreative.