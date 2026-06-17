    Alia risponde! Dodicesima puntata

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    Alia risponde! Dodicesima puntata

    Nuovo appuntamento con 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶. Trasmissione a cura di PLURES ALIA  per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese alle 9:00, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.

    Scrivici a: [email protected]

    In questa puntata:  Piano di controllo e prevenzione delle zanzare, promosso nei comuni della Toscana centrale serviti da Plures Alia.

    Ospite:  in studio Nicola Bella, referente area disinfestazione/derattizzazione e sanificazione Plures Alia

    in collegamento Dott.ssa Giulia Di Pisa medico igiene pubblica Dipartimento della Prevenzione USL