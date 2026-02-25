Dillo a Controradio – puntata 25 febbraio 2026

Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

Tema: Instabile, da presidio culturale a struttura da smontare“Instabile, culture in movimento”,in via della Funga a Firenze, ha vita sempre più difficile. Dopo lo smontaggio (a causa di adeguamenti tecnici) del bistrot, introito economico importante per gli organizzatori, a rischio adesso è la tenuta stessa del progetto a seguito della richiesta da parte del Comune di smontare la tensostruttura del circo. A fronte di reiterate richieste di interlocuzione con l’amministrazione, nei giorni scorsi l’ennesima doccia fredda tramite pec. A sei anni dalla rigenerazione culturale innestata da Instabile sotto il ponte del Varlungo, le attività di danze popolari, la scuola di swing, le matinée per le scuole e i corsi di formazione circo teatro danza, rischiano di non poter proseguire

Intervista a Natalia Bavar