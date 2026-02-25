    Dillo a Controradio – puntata 25 febbraio 2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dillo a Controradio - puntata 25 febbraio 2026
    Loading
    /

    Dillo a Controradio – puntata 25 febbraio 2026

    Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/

    Tema: Instabile, da presidio culturale a struttura da smontare“Instabile, culture in movimento”,in via della Funga a Firenze, ha vita sempre più difficile. Dopo lo smontaggio (a causa di adeguamenti tecnici) del bistrot,  introito economico importante per gli organizzatori, a rischio adesso è la tenuta stessa del progetto a seguito della richiesta da parte del Comune di smontare la tensostruttura del circo. A fronte di reiterate richieste di interlocuzione con l’amministrazione, nei giorni scorsi l’ennesima doccia fredda tramite pec. A sei anni dalla rigenerazione culturale innestata da Instabile sotto il ponte del Varlungo,  le attività di danze popolari,  la scuola di swing, le matinée per le scuole e i corsi di formazione circo teatro danza, rischiano di non poter proseguire

    Intervista a  Natalia Bavar

    Tema: La Valle di Rimezzano diventa un “Luogo del Belsentire”
    Intervista a Neri Fadigati  presidente Associazione Valle di Rimezzano L’Associazione Valle di Rimezzano, nata per proteggere e valorizzare il territorio, aggiorna sulla vicenda e presenta  un progetto nazionale dedicato alla valorizzazione di aree in virtù del loro interesse acustico.