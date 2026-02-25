At per Te! In viaggio con Autolinee toscane del 25 febbraio 2026

/
RSS Feed
At per Te! In viaggio con Autolinee toscane
Nuovo ciclo di trasmissioni in collaborazione con At, in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9:00: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Per segnalazioni e domande scrivere a [email protected] o whatsapp 342 810 4111
In questa puntata: Estate in bus
In questa puntata: Estate in bus
i servizi messi in campo per vivere le offerte culturali estive col trasporto pubblico locale: da Musart, al prato delle Cornacchie, dalla costa livornese, al ritorno del Lungomare by night, fino all’Elba.
In studio il direttore marketing e comunicazione At, Tommaso Rosa
Prossima puntata il 25 marzo 2026