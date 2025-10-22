– rifiuti nel sacrario del Campo di Marte, l’intervento del Comune Avevamo segnalato la presenza di rifiuti e materiali abbandonati presso il sacrario dei Martiri di Campo di Marte. Sandro Targetti, nipote di uno dei cinque Martiri, aveva rivolto un appello per un tavolo sulla gestione dello spazio. L’intervento e la risposta dell’assessora alla memoria

Le numerose piogge del marzo scorso che hanno interessato il Mugello hanno colpito anche una vecchia discarica, chiusa da moltissimi anni, sita nel comune di Palazzuolo sul Senio, causando il cedimento di una parte del terreno che conteneva i rifiuti, che sono poi stati trasportati sui terreni circostanti e nell’acqua nel torrente Rovigo. Il torrente Rovigo si immette nel fiume Santerno, che attraversa il Comune di Firenzuola, e ha determinato anche l’inquinamento di questo fiume.

Domenico Nastasi, Vicepresidente AdT Firenzuola,