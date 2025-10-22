/
Vandali al Meucci di Firenze, preside ‘come una bomba’
FIRENZE. Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2025 l’ITIS Antonio Meucci di Firenze è stato devastato da un raid vandalico avvenuto durante l’occupazione studentesca iniziata il giorno precedente. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone esterne all’istituto si sarebbero introdotte nei locali scolastici, approfittando della presenza ridotta di studenti, e avrebbero messo completamente a soqquadro l’edificio: banchi distrutti, monitor rotti, distributori automatici scassinati, tubature danneggiate e interruttori della rete smontati. Al sopralluogo del mattino, docenti e personale ATA hanno parlato di “una devastazione”. Gli studenti occupanti – che avevano manifestato per le condizioni fatiscenti dell’edificio e i ritardi nella costruzione del nuovo polo Meucci–Galilei – hanno denunciato subito l’accaduto e chiamato la polizia. La dirigente scolastica ha stimato danni molto ingenti, tanto che la scuola sta valutando lezioni a turni finché non verrà ripristinata la funzionalità dei locali. Raid simili hanno colpito nella stessa notte anche il vicino Istituto Galilei, mentre continuano le occupazioni pacifiche in altre scuole fiorentine come il Peano e l’Alberti. Noi abbiamo parlato con la dirigente scolastica dell’Itis Meucci Maria Patrizia Bettini e con un docente.