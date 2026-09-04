www.controradio.it Dibattito in Consiglio su Montedomini: le richieste delle opposizioni Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:16 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2iKucu3TdG"><a href="https://www.controradio.it/podcast/dibattito-in-consiglio-su-montedomini-le-richieste-delle-opposizioni/">Dibattito in Consiglio su Montedomini: le richieste delle opposizioni</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/dibattito-in-consiglio-su-montedomini-le-richieste-delle-opposizioni/embed/#?secret=2iKucu3TdG" width="500" height="350" title="“Dibattito in Consiglio su Montedomini: le richieste delle opposizioni” — www.controradio.it" data-secret="2iKucu3TdG" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sono tante le reazioni politiche sul Consiglio comunale dedicato all’Asp Firenze Montedomini.

Tra i consiglieri comunali quelli FdI Angela Sirello, Matteo Chelli, Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo hanno evidenziato che “non basta cambiare il regolamento, servono risposte politiche che la sindaca ha eluso”. Il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi ha spiegato che “non ci può essere un cambiamento nella continuità”, per Francesco Casini e Francesco Grazzini di Iv “dalla sindaca abbiamo ascoltato una lunga difesa di Montedomini come istituzione, che nessuno di noi ha mai messo in discussione. Montedomini è una realtà straordinaria della città e proprio per questo meritava risposte chiare sulla gestione del suo patrimonio”. Gli esponenti di Iv hanno fatto una domanda ai consiglieri di Avs-Ecolò: “E’ sufficiente annunciare una modifica del regolamento per considerare chiuso tutto?”.

AUDIO: le parole in aula di Dimitri Palagi, SPC; Paolo Bambagioni Lista Schmidt e presidente commissione controlli e Cecilia De Re di Firenze Democratica