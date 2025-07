www.controradio.it Dazi Usa: la Uil Toscana chiede un patto per l'occupazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:13 Share Share Link Embed

TOSCANA. “Chiediamo un incontro a Regione Toscana e Confindustria nel quale si faccia una mappatura precisa, settore per settore, delle possibili ripercussioni dell’aumento dei dazi e in cui creino le condizioni per un patto mirato a tutelare l’occupazione, scongiurando qualsiasi licenziamento”. A dirlo è il segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè a seguito delle stime Irpet sui dazi americani, voluti dal presidente Donald Trump.