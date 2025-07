www.controradio.it Comunità energetiche: il Comune di Greve in Chianti è ufficialmente partito Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:45 Share Share Link Embed

GREVE IN CHIANTI. Nasce la comunità energetica di Greve in Chianti, volta a contribuire attivamente alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo messo in campo dall’amministrazione comunale è quello di far parte di un nuovo modello, sociale ed economico, fondato

sull’aggregazione e la coalizione imprenditoriale, capace di realizzare un’azione diretta e partecipata nel settore energetico. Per descrivere l’avvio della comunità energetica rinnovabile di Greve in Chianti il comune

ha organizzato un incontro, previsto stasera, lunedì 21 luglio alle 21:15, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, con la presentazione di Sienaenergie Ets. Monica Toniazzi è l’Assessora all’ambiente del Comune di Greve in Chianti.