Dal 25 al 30 agosto torna a Castiglione della Pescaia la Festa del Cinema di Mare

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Il festival diretto dal regista Giovanni Veronesi si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale estivo italiano.Tra gli ospiti Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini che saranno protagonisti di incontri (il 29, 30 e 31 agosto) con il pubblico accompagnati dalla proiezione di opere significative del loro percorso artistico.
Domenico Guarino ha intervistato Giovani Veronesi che con il suo Dio Ride quest’anno chiuderà il festival del cinema di Venezia