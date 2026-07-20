www.controradio.it Colpi di scena: la nuova stagione del Teatrodante Carlo Monni, di Campi B., dall’8 ottobre al 7 aprile Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Si intitola Colpi di scena la stagione 2026/2027 del Teatrodante Carlo Monni. Dall’8 ottobre al 7 aprile protagonista il teatro civile, tra nuove produzioni e grandi ritorni. 14 spettacoli con Andrea Pennacchi, Emilio Solfrizzi, Enzo Iacchetti, Carlotta Proietti, Emma Dante, Concita De Gregorio e Erica Mou, Pamela Villoresi, Maurizio Lombardi. Si consolida il nuovo cartellone OFF con 10 appuntamenti in 2 percorsi, “Scrittrici” e “Persone”.

Il tutto sotto la direzione artistica di Sandra Gesualdi e la collaborazione di Piero Pelù