Dal 1 al 5 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze

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Il Festival, che anche in questa sua VIII edizione si svolgerà negli spazi all’aperto della SMS di Rifredi, sarà di nuovo la storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia, ad ospitare nel suo ampio spazio verde la festa del comitato fiorentino di Arci, che per cinque giorni vedrà impegnati circa 200 volontari e volontarie per realizzare un’edizione fatta di concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli.
Informazioni: www.arcifirenze.it
Marzia Frediani, presidente Arci Firenze e Pietro Cardelli, responsabile programmazione