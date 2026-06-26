    Dal 1 al 5 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dal 1 al 5 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze
    Loading
    /

     Il Festival, che anche in questa sua VIII edizione si svolgerà negli spazi all’aperto della SMS di Rifredi, sarà di nuovo la storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia, ad ospitare nel suo ampio spazio verde la festa del comitato fiorentino di Arci, che per cinque giorni vedrà impegnati circa 200 volontari e volontarie per realizzare un’edizione fatta di concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli.

    Informazioni: www.arcifirenze.it

    Marzia Frediani, presidente Arci Firenze  e Pietro Cardelli, responsabile programmazione