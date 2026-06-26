www.controradio.it Cinema nel Chiostro 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:58 Share Share Link Embed

L’intervista a Federico Babini, responsabile della programmazione Spazio Alfieri.

Dal 29 giugno al 6 settembre. La programmazione, arricchita da rassegne settimanali, attraversa le autrici e gli autori più importanti e interessanti del panorama internazionale.

Grazie a Cinema Revolution i film italiani ed europei a 3,50 euro a biglietto.

Tutti i martedì è in programma l’appuntamento con “Le Prime Volte”, rassegna dedicata alle opere prime che hanno trovato riconoscimento nei principali festival internazionali. Ogni giovedì in programma i titoli più importanti e acclamati della stagione in versione originale sottotitolata: 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬, 𝐇𝐚𝐦𝐧𝐞𝐭, 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚, 𝐍𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐜𝐞 e 𝐈 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨.

Il venerdì spazio a “Confini in transito. Visioni dal Medio Oriente”, rassegna che attraversa alcune delle voci più significative delle cinematografie mediorientali contemporanee.



Domenica 19 e 26 luglio, per “Metti una sera con Nanni” 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚 e 𝐋𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 è 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐚 in edizione restaurata, due titoli tra i più importanti e significativi della filmografia di Moretti, seguiti in agosto da 𝐇𝐚𝐛𝐞𝐦𝐮𝐬 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐦.



Da fine luglio e per buona parte del mese di agosto, sarà in programma un bell’omaggio a Hirokazu Kore-eda, uno dei Maestri del cinema giapponese contemporaneo.