Da Gaza a Venezia, la sua voce per la Palestina. Intervista al prof. Mahmoud Abu Aisha

Si chiama Mahmoud Abu Aisha ed è un ricercatore di economia aziendale all’Università Al Aqsa di Gaza. Insieme al collega Alaedin Alsayed è riuscito a venire in Italia, su invito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, grazie all’impegno del professor Simone Sibilio. Abu Aisha e Alsayed sono in Italia per un periodo di ricerca e insegnamento, ma anche per testimoniare quanto vissuto in questi due anni di guerra feroce contro le popolazioni gazawi. La loro università, la Al Aqsa di Gaza, è l’accademia pubblica più grande di tutti i territori palestinesi, ed è stata distrutta. Tra le macerie sorge oggi uno dei tanti campi profughi improvvisati, che ospita migliaia di persone. Mahmoud Abu Aisha – con il collega Alsayed – è stato in questi giorni a Firenze, ospite del CPA Firenze Sud per una serata dedicata a Gaza. Ed venuto a trovarci nei nostri studi. Quella che segue, con la traduzione di Duccio Basosi, è la sua testimonianza raccolta da Raffaele Palumbo.