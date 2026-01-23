    ControradioClub: l’appello della Bandabardò

    0
    Dopo l’intervista a Finaz per sostenere Controradio, la band è venuta ieri nei nostri studi per fare la tessera e rinnovare l’appello al pubblico.
    Andrea Montigiani ha intervistato il batterista Alessandro Nutini