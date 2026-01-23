ControradioClub: l’appello della Bandabardò 23 Gennaio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it ControradioClub: l'appello della Bandabardò Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:56 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Dopo l’intervista a Finaz per sostenere Controradio, la band è venuta ieri nei nostri studi per fare la tessera e rinnovare l’appello al pubblico. Andrea Montigiani ha intervistato il batterista Alessandro Nutini