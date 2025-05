www.controradio.it Cosa e' successo? "Una rotonda sul male" - 17 maggio 2025" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:29:43 Share Share Link Embed

“COSA È SUCCESSO? Storie e voci per capire quello che accade”, di Raffaele Palumbo. UN PODCAST DI CONTRORADIO.

Il Podcast di Controradio "Cosa è successo?" è ascoltabile il sabato alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle frequenze di Controradio (93.6, 98.9, DAB+), in streaming su controradio.it, sulla App CONTRORADIO e su SPOTIFY.

In questa puntata: Una rotonda sul male. Non si placa la polemica a Firenze seguita alla proposta di Fdi di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto con Mussolini l’ideologo del fascismo. Gentile, che aveva aderito al fascismo da subito e poi alla Repubblica sociale italiana, fu ucciso il 15 aprile del 1944 a Firenze, per mano dei partigiani del Gap. La proposta è stata avanzata dal consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, Vicepresidente del Consiglio comunale di Firenze ed è stata rilanciata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. In questo Podcast ci chiediamo se è edificante e d’ispirazione per la cittadinanza intitolare un pezzo di città a Giovanni Gentile? E se è pacificante?

Ospiti: Monica Galfrè, Roberto Bianchi, Mimmo Franzinelli, Enrico Fink, Claudio Vercelli. Con la voce del Ministro Alessandro Giuli e una rara testimonianza di repertorio di Giovanni Gentile.