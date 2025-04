www.controradio.it Cosa e' successo? "Con il fiato sospeso" - 19 aprile 2025" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:25:24 Share Share Link Embed

“COSA È SUCCESSO? Storie e voci per capire quello che accade”, di Raffaele Palumbo. UN PODCAST DI CONTRORADIO.

In questa puntata: Con il fiato sospeso. È così che in Toscana si vivono questi novanta giorni di attese e trattative per capire in che direzione andrà la questione dei dazi. Anche solo pochi punti percentuali potrebbero segnare il destino di numerose aziende toscane. La nostra regione, come in molte altre regioni europee, si sconta l’aver avuto un grosso cliente privilegiato, molte aziende, anche piccole, vivono praticamente di export verso gli Stati Uniti. Ed ora cosa potrà accadere?

Ospiti: Nicola Sciclone Direttore di Irpet, l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, Filippo Hu Presidente dei giovani industriali cinesi di Prato, Luca Lastrucci Ceo Powersoft, Marco Scartezzini, titolare di Liberwine agenzia che esporta vini negli Usa.