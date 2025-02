www.controradio.it Controradio in esterna - Pronto soccorso. Una notte in prima linea Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:17:41 Share Share Link Embed

Questa mattina Controradio in esterna non è in diretta, bensì è registrata nella notte tra venerdì e sabato scorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Prato. Raffaele Palumbo ha trascorso parte della notte nel secondo Pronto soccorso per numero di accessi in Toscana per raccontare il lavoro in prima linea di medici ed infermieri.