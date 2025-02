www.controradio.it Contro l’HPV a Le Piagge, sensibilizzazione e vaccinazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:11 Share Share Link Embed

Firenze – Un incontro informativo che si concluderà con la possibilità di effettuare la vaccinazione sul posto. Lo organizzano, nell’ambito della coprogettazione, domani martedì 11 (alle 14.30) presso la Casa della Comunità Le Piagge (via dell’Osteria, 18) l’Azienda Usl Toscana centro, la Società della Salute di Firenze e il Meyer con il Centro di Salute Globale, con una giornata di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti HPV (papilloma virus umano), in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della Salute, Oxfam e il Consorzio Martin Luther King. Ci sarà il supporto della mediazione culturale di lingua cinese per favorire la comprensione e il dialogo con i partecipanti.

Ne parliamo con la dottoressa Giovanna Mereu, direttore dell’attività di Assistenza Sanitaria di Firenze (anche zona fiorentina nord ovest, sud est e Mugello) della Asl Toscana centro.