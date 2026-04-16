www.controradio.it Conference: arrivano i 'Glaziers', Firenze blinda i monumenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Firenze blindata in vista della partita di conference league che vedrà i viola impegnati nel difficile tentativo di rimontare 3 reti agli inglesi del Crystal Palace. Da Londra sono in arrivo almeno 1300 supporter rossoblu. Imponenti le misure di sicurezza per evitare problemi di ordine pubblico. L’arrivo dei tifosi del Crystal Palace rappresenta un elemento di potenziale criticità, soprattutto per il rischio di concentrazione nel centro storico nelle ore precedenti e successive alla gara. La prefettura ha predisposto un piano straordinario di sicurezza, con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Dalle prime ore di stamani fino alla mezzanotte di domani, sono state installate transenne antisfondamento attorno ad alcuni momumenti : il Biancone, la statua equestre di Cosimo I de’ Medici e la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio nel tratto di via dei Gondi, il Battistero e la cattedrale di Santa Maria del Fiore, tra Piazza San Giovanni e Piazza Duomo.

Un vero e proprio perimetro di sicurezza pensato per prevenire eventuali atti vandalici o danneggiamenti al patrimonio artistico, dopo i fatti eclatanti come il caso della fontana di piazza di Spagna vandalizzata dai tifosi olandesi del Feyenoord qualche anno fa. Sarà inoltre rafforzata anche la segnaletica nelle strade limitrofe e verranno adottati provvedimenti straordinari sulla sosta. Tutti i veicoli parcheggiati nelle aree interessate, ad eccezione di quelli autorizzati con contrassegno per disabili, saranno rimossi e trasferiti alla Depositeria comunale. I tifosi del Crystal Palace sono definiti quelli più rumorosi della Premier League e sono anche quelli più vicini al modo d’intendere il tifo delle tifoserie italiane. Sono indicati con il soprannome di Glaziers (in italiano ‘lucidatori’ o ‘vetrai’ ) in onore degli operai che passavano ore a lucidare il noto Palazzo di Cristallo, un’enorme costruzione di vetro in stile vittoriano, che fu eretta a Londra nel 1851 per ospitare la prima Esposizione Universale distrutto da un incendio nel 1936.

Il cuore del tifo organizzato è rappresentato dai Fanatics. Rumorosi ma anche caldi. Per quanto l’unico episodi recente di violenza al di fuori dello stadio che si è verificato l’anno scorso a Strasburgo, sempre nell’ambito di una gara di conference, ha visto fronteggiarsi due gruppi di galzer in disaccordo tra di loro. Con scontri che misero a dura prova le forze dell’ordine francesi.

Confermato anche il piano per il trasferimento dei tifosi ospiti verso lo stadio Franchi tramite bus dedicati in partenza da Piazza Indipendenza, con l’obiettivo è di ridurre al minimo i contatti con la tifoseria viola, e S i consueti divieti e limitazioni alla vendita e al porto di bevande alcoliche o in vetro, e dell’ingresso allo stadio di bombolette contenenti spray urticanti

—