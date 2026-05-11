www.controradio.it Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 3 - La salute parte dal suolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:13 Share Share Link Embed

La salute parte dal suolo– HuMUS è un progetto finanziato dall’Unione europea che mira a migliorare la salute dei suoli europei e a invertire l’attuale situazione di degrado. Il progetto coinvolge comuni e regioni europee, centri di ricerca, imprese e cittadini per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. Promuovendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali.