    Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 3 – La salute parte dal suolo

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    Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 3 - La salute parte dal suolo
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    La salute parte dal suolo–  HuMUS è un progetto  finanziato dall’Unione europea che  mira a migliorare la salute dei suoli europei e a invertire l’attuale situazione di degrado. Il progetto coinvolge comuni e regioni europee, centri di ricerca, imprese e cittadini per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. Promuovendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali.