    Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 2 – Comuni in piazza: Scandicci.

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 2 - Comuni in piazza: Scandicci.
    Loading
    /
    Comuni e comunità- Le donne e gli uomini che amministrano le nostre città: il loro impegno, i loro valori, le loro riflessioni su cosa significhi  oggi ‘lavorare nel pubblico e con il pubblico’. 