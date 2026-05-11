Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 2 – Comuni in piazza: Scandicci. 11 Maggio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 2 - Comuni in piazza: Scandicci. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:25 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Comuni e comunità- Le donne e gli uomini che amministrano le nostre città: il loro impegno, i loro valori, le loro riflessioni su cosa significhi oggi ‘lavorare nel pubblico e con il pubblico’.