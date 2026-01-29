www.controradio.it Come fosse Cortina! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:57 Share Share Link Embed

Anche in provincia di Arezzo, nel cuore della Valdarno, è arrivato il marketing delle Olimpiadi invernali. L’amministrazione comunale di Loro Ciuffenna ha inaugurato in centro “una suggestiva Ski-Station a cielo aperto”, per “portare nel cuore del paese tutto il fascino e l’energia delle più celebri località alpine”. Non è folklore paradossale ma è una tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico. Ed è un problema. L’intervento di Paolo Pileri sulla rivista Altraeconomia

Paolo Pileri, docente di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro ‘Dalla parte del suolo’.