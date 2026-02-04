Torniamo nel Valdarno, a Loro Ciuffenna, per “Come se fosse Cortina”, l’Après-Ski Party che nelle scorse settimane ha trasformato la piazza del paese in una Ski-Station alpina a cielo aperto. Dopo l’articolo e le dichiarazioni del prof. Paolo Pileri (docente di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano) ai nostri microfoni “Anche in provincia di Arezzo è arrivato il marketing delle Olimpiadi invernali. E’ una tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico alla promozione turistica” intervie
Come fosse Cortina! la replica dell’amministrazione di Loro Ciuffenna
Torniamo nel Valdarno, a Loro Ciuffenna, per “Come se fosse Cortina”, l’Après-Ski Party che nelle scorse settimane ha trasformato la piazza del paese in una Ski-Station alpina a cielo aperto. Dopo l’articolo e le dichiarazioni del prof. Paolo Pileri (docente di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano) ai nostri microfoni “Anche in provincia di Arezzo è arrivato il marketing delle Olimpiadi invernali. E’ una tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico alla promozione turistica” intervie