Come fosse Cortina! la replica dell’amministrazione di Loro Ciuffenna

    Torniamo nel Valdarno, a Loro Ciuffenna, per  “Come se fosse Cortina”, l’Après-Ski Party che nelle scorse settimane ha trasformato la piazza del paese in una Ski-Station alpina a cielo aperto. Dopo l’articolo e le dichiarazioni del prof. Paolo Pileri (docente di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano) ai nostri microfoni “Anche in provincia di Arezzo è arrivato il marketing delle Olimpiadi invernali. E’ una tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico alla promozione turistica” interviene Alberto Checchi: assessore nel comune di Loro Ciuffenna, con deleghe a cultura, turismo.