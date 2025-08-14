Neuroscienze, psicoanalisi e scienze cognitive hanno ridotto l’unicità della persona a un’entità depotenziata. La scelta libera è stata sminuita rispetto ad altre agenzie decisionali basate sul mero calcolo costi-benefici. Ma cosa è la persona? Cosa è una scelta libera? Che cosa sono i valori che la guidano? Queste domande non sono solo speculative, ma centrali per il futuro della nostra civiltà. le affronta il prof. RICCARDO MANZOTTI, docente filosofia teoretica allo Iulm di Milano. lo abbiamo intervistato
“Coltivare la libertà ci salverà dalla catastrofe”
