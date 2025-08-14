www.controradio.it "Coltivare la libertà ci salverà dalla catastrofe" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:25 Share Share Link Embed

Neuroscienze, psicoanalisi e scienze cognitive hanno ridotto l’unicità della persona a un’entità depotenziata. La scelta libera è stata sminuita rispetto ad altre agenzie decisionali basate sul mero calcolo costi-benefici. Ma cosa è la persona? Cosa è una scelta libera? Che cosa sono i valori che la guidano? Queste domande non sono solo speculative, ma centrali per il futuro della nostra civiltà. le affronta il prof. RICCARDO MANZOTTI, docente filosofia teoretica allo Iulm di Milano. lo abbiamo intervistato