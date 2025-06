www.controradio.it CityGaza - Gaza Mia - Pace, giustizia, consapevolezza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:10:17 Share Share Link Embed

A Lucca una giornata di piazza organizzata da Amnesty International, Fermento e Articolo 21. “Non c’è pace senza giustizia. Non c’è giustizia senza verità. Non c’è verità senza consapevolezza”: è questo il messaggio lanciato dalla mobilitazione organizzata per il 31 maggio in piazza San Francesco, a Lucca, da Amnesty International Italia_ Gruppo di Lucca e l’Associazione culturale e di promozione sociale Fermento, insieme a Articolo 21.

Le associazioni, gli enti laici e religiosi, i comitati, i cittadini tutti possono aderire all’appello scrivendo a [email protected]