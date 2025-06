Autolinee Toscane risponde

In studio il direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa risponde alle domande degli ascoltatori. Per partecipare alle dirette radiofoniche manda un messaggio testuale o audio al numero Whatsapp 342 8104111.

Tra i temi: il bilancio del servizio alla fine dell’anno scolastico ed in vista della stagione estiva, mezzi, risorse, linee, organico. “Destination Tuscany” una campagna promozionale di Autolinee Toscane, che aiuta i viaggiatori a raggiungere le principali località turistiche della Toscana in autobus. I bussini elettrici anche in fascia serale.