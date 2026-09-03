www.controradio.it Cirk Fantastik compie 20 anni, per una 'costellazione' di 39 spettacoli Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:42 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="9vdSj3Ni8W"><a href="https://www.controradio.it/podcast/cirk-fantastik-compie-20-anni-per-una-costellazione-di-39-spettacoli/">Cirk Fantastik compie 20 anni, per una ‘costellazione’ di 39 spettacoli</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/cirk-fantastik-compie-20-anni-per-una-costellazione-di-39-spettacoli/embed/#?secret=9vdSj3Ni8W" width="500" height="350" title="“Cirk Fantastik compie 20 anni, per una ‘costellazione’ di 39 spettacoli” — www.controradio.it" data-secret="9vdSj3Ni8W" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Tre tende di circo, 39 spettacoli di compagnie nazionali ed internazionali di circo contemporaneo, 73 repliche, laboratori e concerti gratuiti: torna dal 10 al 20 settembre ‘Cirk Fantastik!’, che quest’anno compie 20 anni. La programmazione si svolge tra il parco delle Cascine, a Firenze, e il centro cittadino di Scandicci (Firenze).

Costellazioni è il tema di quest’anno: un intreccio di linguaggi, visioni artistiche e riflessioni che attraversano la cosmogonia del nostro presente.

AUDIO: la direttrice artistica Natalìa Bavar, Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze e l’assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini.

A Firenze, al Parco delle Cascine – Prato del Quercione, dal 10 al 20 settembre, Cirk Fantastik! prenderà vita sotto tre chapiteaux. Ai tendoni di Side Kunst-Cirque e Circo Madera si affiancherà quello di InStabile, che accoglierà incontri, mostre, musica dal vivo e laboratori, diventando anche il foyer del festival. Tre spazi coperti che renderanno il programma ancora più ricco e permetteranno agli spettacoli e alle attività di proseguire anche in caso di pioggia. Tra i protagonisti la compagnia italo-francese My!Laika, realtà di punta del circo contemporaneo europeo, presente nei principali festival internazionali, tra cui il Festival d’Avignon, il Grec di Barcellona e il Teatro Circo Price di Madrid. La formazione, che ha ricevuto importanti riconoscimenti europei, si distingue per un linguaggio innovativo che fonde circo, teatro d’azione, musica dal vivo e composizione visiva, abbandonando la narrazione lineare in favore di un potente collage visivo ed emotivo. A Cirk Fantastik! presenterà La Soirée (venerdì 11 e sabato 12), cabaret circense eccentrico e surreale con undici artisti in scena, liberamente ispirato a La Bal di Ettore Scola. Acrobazie, musica dal vivo, personaggi improbabili e relazioni che si intrecciano danno vita a un universo sospeso tra circo e teatro, raccontato con ironia e umanità. Con Winter (da giovedì 17 a domenica 20), tra le rovine di un vecchio museo prendono invece forma storie, personaggi, canzoni e piccole imprese circensi. Attraverso la magie nouvelle e l’ironia del kunst-cirque, la creazione affronta temi come la morte, il clima e la condizione umana, accompagnando il pubblico in un viaggio surreale verso la fine di un inverno interiore. Completa la proposta Tre Storie (sabato 19 e domenica 20), progetto che rilegge in chiave contemporanea tecniche e immaginari del teatro di figura.

Dopo il successo della precedente edizione, Circo Madera torna con un ricco programma di spettacoli. Tra questi, L’Orfeo – Epic Night Show (giovedì 10 e venerdì 11), originale rilettura del mito di Orfeo ed Euridice ispirata all’opera di Monteverdi, in cui musica classica e contemporanea, circo e teatro si intrecciano attraverso un linguaggio acrobatico, clownesco e musicale. La compagnia presenterà inoltre la nuova creazione Scartabaret. Per un’ecologia artistica (sabato 19 e domenica 20), nata da una riflessione sul riuso creativo e sull’ecologia artistica; Bip (mercoledì 16), spettacolo di circo contemporaneo e teatro fisico in cui un personaggio bizzarro trasforma incidenti, gesti improbabili e piccoli fallimenti in poesia visiva e comicità; e Cheap Chips (sabato 19 e domenica 20), spettacolo clownesco pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Nel programma di Circo Madera anche Roberto Sblattero con A ruota libera (domenica 13), costruito intorno alla ruota tedesca, tra virtuosismo circense e comicità.

La compagnia svizzera Tita8lou presenterà Siku. Vita e morte al Polo Nord (da venerdì 18 a domenica 20), una caotica conferenza illustrata sull’Artico e sulla cultura Inuit, sospesa tra clownerie e riflessione sullo sguardo verso l’altro. Con umiltà e ironia, lo spettacolo ripercorre l’epoca delle esplorazioni polari, mettendo in discussione gli aspetti più terribili e grotteschi della conquista “bianca” del continente “bianco”. La performance nasce dall’esperienza dell’artista circense Jessica Arpin con Artcirq, progetto di circo sociale attivo a Iglulik, nel Nunavut canadese. Dopo lo spettacolo sarà inoltre allestita un’esposizione con fotografie, musiche e video dedicati alla comunità di Iglulik. La presenza di Jessica Arpin al festival sarà anticipata da Miss Margherita (giovedì 17), creazione che intreccia circo e teatro comico.

Per la prima volta sarà ospite del festival Lupa Maimone, artista under 40 della compagnia Oltrenotte, con Finzioni (sabato 19 e domenica 20), progetto vincitore del Bando Trampolino Vetrina 2025 e premiato per la sua ricerca multidisciplinare. In questo breve atto onirico, corpo e voce si trasformano attraverso oggetti, maschere e protesi in continua mutazione, dando vita a un archivio di metamorfosi che attraversa teatro, danza e circo e dissolve il confine tra realtà e finzione.

Dal Sudamerica torna anche la compagnia A Tope con Prova di una catastrofe (sabato 12), spettacolo a 360 gradi in cui due acrobati e mezzo chilo di polvere di magnesio mettono a nudo il processo creativo e la vulnerabilità dell’artista. Fatica, sudore e bisogni fisici degli interpreti diventano parte della scena, trasformando la tecnica acrobatica in materia teatrale e mettendo in discussione i codici tradizionali del circo. In Shhh! Una onomatopea fisica (domenica 13), invece, acrobatica, clownerie e teatro fisico si fondono in uno spettacolo senza parole che racconta, attraverso il corpo e il movimento, la complessità e la bellezza delle relazioni umane.

Tra gli altri appuntamenti in evidenza Bruna per carità di Tedavi’98 (martedì 15), terzo episodio della trilogia dedicata a Bruna, eccentrica e scorbutica cantante di serie B. Una serata di beneficenza diventa il pretesto per canzoni, racconti e imprevedibili deviazioni dal programma, in uno spettacolo che intreccia comicità, poesia e musica dal vivo, muovendosi con naturalezza dalla risata alla malinconia.

Il Duo CIRCOlante proporrà Post-Office (venerdì 11 e sabato 12), racconto acrobatico e ironico ambientato in un ufficio postale, mentre la compagnia spagnola Cia Memoria de Pez porterà in scena, in anteprima nazionale, l’omonimo spettacolo (sabato 12 e domenica 13), intrecciando giocoleria, manipolazione di oggetti e clownerie in un viaggio tra ricordo, mare e immaginazione. Sempre dalla Spagna Los Colga-Dos con Street Sale (venerdì 18), tenera commedia acrobatica ambientata in un mercatino dell’usato, senza dimenticare i francesi Cia Frutillas con Crema con Petit (da venerdì 18 a domenica 20).

Circo Bottoni, collettivo autogestito di giovani artisti di circo contemporaneo, presenterà The Big Bang (sabato 12 e domenica 13), commedia acrobatica e surreale dedicata alla convivenza, in cui comicità, teatro fisico e immaginazione confluiscono in una festa collettiva. Il programma ospiterà inoltre Gino & Giulivo con G&G On The Road (domenica 13) e Shakenomenowaya – Evolution Clown (lunedì 14); Giulivo Clown con Giulivo Show (martedì 15), fondato sull’improvvisazione e sul coinvolgimento diretto del pubblico; e Bottega Imata con Il respiro della manovella (da venerdì 18 a domenica 20): uno spettacolo di teatro di figura tra meccanica e poesia, ospitato all’interno di un camion trasformato in spazio teatrale e riservato a sedici spettatori alla volta. Un anziano artigiano e il suo giovane aiutante accompagneranno il pubblico in un intimo viaggio nella memoria, tra affetti, immaginazione e la magia nascosta nelle piccole cose.

Completano il cartellone di Firenze Duo Bau con Duo Bau Show (giovedì 10), Duo Agua Und Fire con C.I.R.C.O. – Come inseguiamo ridendo certi orizzonti (venerdì 11) e Giorgioliere con Undici (sabato 12) e Fallacia (domenica 13). Proposte che spaziano dal circo di strada al mano a mano, dall’acrobatica alla musica dal vivo, fino alla clownerie e alla ricerca sulla giocoleria, restituendo la varietà della scena circense contemporanea e mettendo in dialogo artisti italiani e internazionali, produzioni affermate e nuove generazioni.

Da non perdere, a Scandicci in Piazza Matteotti, la serata di anteprima prevista per il 6 settembre alle ore 19, Selvaggia Mezzapesa presenta Cuore Matto, uno spettacolo poetico che intreccia acrobatica aerea, danza, teatro e musica dal vivo in un viaggio emozionante attraverso le infinite sfumature dell’amore.

Una mostra fotografica e i laboratori per bambini e famiglie

Anche quest’anno Cirk Fantastik! rinnova, grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, il proprio impegno per una cultura accessibile, inclusiva e partecipata. La mostra fotografica In viaggio con Cirk Fantastik! Dal 2010 a oggi, visioni di circo contemporaneo nella città ripercorre attraverso le immagini oltre quindici anni di attività, raccontando progetti, laboratori, performance e incontri che hanno coinvolto artisti, educatori, cittadini e comunità locali e testimoniando il valore collettivo ed educativo dell’arte. L’esposizione sarà allestita nell’area di Cirk Fantastik! e accessibile a tutti gratuitamente.

Il contributo della Fondazione ha inoltre permesso al festival di ampliare e migliorare l’offerta di attività e spettacoli gratuiti dedicati a bambini, bambine e famiglie. Tra le proposte più significative, i laboratori di circo in programma ogni giorno nel primo pomeriggio (dal lunedì al venerdì alle ore 16.00, il sabato e la domenica alle ore 15.00), pensati per avvicinare i più piccoli alle discipline circensi attraverso il gioco, il movimento e la creatività, in un contesto aperto e inclusivo. Le attività sono su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili su Fondazionecrfirenze/ fondazioneperte

Gli incontri

Cirk Fantastik! è anche uno spazio di confronto. Sabato 12 settembre alle ore 16.30, l’incontro Ex OGR: è ancora possibile sognare un futuro diverso, a cura dei Laboratori EX OGR, presenterà una proposta progettuale alternativa per l’area, nata da un percorso partecipativo e dal coinvolgimento dal basso. Domenica 13 settembre alle ore 17.30 si terrà La Palestina comincia da noi: cosa possiamo fare oggi, un cerchio aperto di ascolto e solidarietà dedicato alle forme di sostegno per i bambini e le famiglie gazawi arrivati a Firenze attraverso i corridoi sanitari. A cura di Cirk Fantastik!, Il Diwan – Una goccia per Gaza, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese e Gruppo volontari famiglie gazawi a Firenze.

BIGLIETTERIA

Biglietti in prevendita su TicketOne e presso la biglietteria del festival. Prenotazioni [email protected] o WhatsApp 389 1824669. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro un’ora dallo spettacolo.

Bambini fino a 3 anni gratis. Da 5 a 12 anni ridotto 6€

Riduzioni anche per Soci Coop, Tesserati Contro radio, Tesserati A Misura di Bambino, Over 65, allievi e operatori scuole di circo

Programma completo e info aggiornate su www.cirkfantastik.com